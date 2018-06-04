Жители Бурятии рвутся в профессиональные военные

Около четырёх тысяч человек с начала года заключили контракт о прохождении службы в Восточном военном округе, только в мае месяце стать профессиональными военнослужащими решили более 700 человек



Половина заключивших контракт с министерством обороны РФ приходится на военнослужащих по призыву, что указывает на популярность военной службы среди призывников, решивших продолжить военную карьеру.



Наиболее активными являются граждане, проживающие в Бурятии, Забайкальском и Приморском краях.



Среди поступивших на военную службу по контракту в войска Восточного военного округа более 1,6 тысяч человек имеют высшее и средне-специальное образование.



Наиболее востребованными специальностями являются водитель категории С, D, E и механик-водитель, на которые идут около половины всех подписавших контракт.



Кандидаты имеют возможность выбрать из более 100 различных специальностей в общевойсковых объединениях, на Тихоокеанском флоте, а также в соединениях и воинских частях объединения ВВС и ПВО ВВО.



В текущем году специалисты пунктов отбора граждан для войск Восточного военного округа планируют набрать более 9 тысяч военнослужащих по контракту, сообщает пресс-служба ВВО.

