Около четырёх тысяч человек с начала года заключили контракт о прохождении службы в Восточном военном округе, только в мае месяце стать профессиональными военнослужащими решили более 700 человек
Половина заключивших контракт с министерством обороны РФ приходится на военнослужащих по призыву, что указывает на популярность военной службы среди призывников, решивших продолжить военную карьеру.
Наиболее активными являются граждане, проживающие в Бурятии, Забайкальском и Приморском краях.
Среди поступивших на военную службу по контракту в войска Восточного военного округа более 1,6 тысяч человек имеют высшее и средне-специальное образование.
Наиболее востребованными специальностями являются водитель категории С, D, E и механик-водитель, на которые идут около половины всех подписавших контракт.
Кандидаты имеют возможность выбрать из более 100 различных специальностей в общевойсковых объединениях, на Тихоокеанском флоте, а также в соединениях и воинских частях объединения ВВС и ПВО ВВО.
В текущем году специалисты пунктов отбора граждан для войск Восточного военного округа планируют набрать более 9 тысяч военнослужащих по контракту, сообщает пресс-служба ВВО.
Жители Бурятии рвутся в профессиональные военные
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