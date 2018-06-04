Неустойчивая, умеренно теплая погода с ночными заморозками ожидается в регионах Восточной Сибири на наступившей неделе, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра
В эти в Забайкалье местами ожидается кратковременный дождь, ветер северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура ночью +5…+10, при прояснении +1…+6. При этом во вторник и среду по южной половине – местами до одного градуса ниже ноля. Днем +18…+23 градуса.
Кратковременные дожди пройдут местами и в Бурятии. Ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Температура ночью +7…+12, при прояснении +1…+6, днем +20…+25, а при облачности – вдвое прохладнее.
В Иркутской области ожидаются умеренные дожди, грозы. Порывы ветра до 16 метров в секунду. Температура ночью +5…+12, местами прохладнее. Днем +21...+26, при этом при облачности температура воздуха будет ниже, а в северо-восточных районах – местами несколько выше.
Ночные заморозки задержатся в Бурятии
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