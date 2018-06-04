В Забайкалье передали штормовое предупреждение из-за заморозков

По информации синоптиков Читинского гидрометцентра, 5-6 июня местами по южной половине Забайкальского края ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов



В связи этим главное управление МЧС России по Забайкальскому краю рекомендует жителям региона в случае выезда с ночевкой на природу, отправляясь на рыбалку, обязательно иметь при себе теплую одежду и средства, позволяющие без ущерба для здоровья перенести возможное похолодание.



Кроме того, в течение светлого времени суток подготовить печи к топке, провести профилактические работы, отказаться от использования самодельных электрообогревателей, а заводские не оставлять включенными на ночь, когда за ними некому присмотреть. Это особенно касается гаражей, где вместе с автомобилем могут храниться запасы легковоспламеняющихся веществ – бензина, масел. Также не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этого газовые печи, сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.

