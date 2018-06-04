Дополнительная возможность добраться до Черноморского побережья появилась у пассажиров ВСЖД
Дополнительный пассажирский поезд № 169/170 сообщением Чита – Анапа отправился в первую поездку 30 мая 2018 года. Поезд будет курсировать по 28 августа включительно. Он состоит из 12 пассажирских вагонов и вагона-ресторана.
Кроме того, в состав поезда включаются 4 прицепных вагона: 2 купейных и 2 плацкартных, сообщением Улан-Удэ – Анапа.
На протяжении всего периода работы поезда в нем будут действовать скидки и акции для детей и взрослых, сообщает пресс-служба ВСЖД.
ВСЖД запустит дополнительные вагоны из Улан-Удэ до Анапы
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