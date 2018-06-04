4 июня губернатор Забайкальского края Наталья Жданова провела рабочую встречу с режиссером и киноактером Егором Кончаловским
Инициатором встречи выступил кинодеятель, он предложил главе региона реализовать совместный проект – снять на забайкальском материале киноальманах .
- В случае, если проект будет реализован, мы снимем полнометражное кино, стандартного хронометража в пределах полутора часов. Фильм будет состоять из 10-12 новелл, каждая из которых станет отдельным маленьким кино – человеческая история со своим режиссером, своим актерским составом, своим сценарием. Мы задействуем звезд первой величины. Я выступлю как продюсер, буду контролировать все процессы организации, съемок и производства. Мне бы хотелось показать мощь этой территории – богатейшая история, многонациональное население с уникальной культурой, потрясающая природа, просторы. Такого рода проекты я уже делал, один из примеров – «Москва, я люблю тебя! - рассказал Егор Кончаловский.
Наталья Жданова отнеслась к предложению кинорежиссера с большим интересом, сообщает пресс-служба правительства.
- Пока мы не будем раскрывать все подробности, но проект очень впечатляет – и замысел, и посыл. Важно, что в съемках могут быть задействованы наши молодые актеры, обычные жители Забайкалья. В рамках проекта можно показать сильные стороны региона, наши преимущества и достопримечательности. Все материалы Егор Андреевич мне оставил, я подробно изучу – и тогда примем окончательное решение, - сказала глава региона.
Егор Кончаловский собирается снять киноальманах в Забайкалье
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