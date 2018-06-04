В Улан-Удэ выбрали лучшего кондитера



В Улан-Удэ в рамках фестиваля «Индустрия вкуса» 29 и 30 мая прошёл конкурс «Лучший по профессии» в номинации «Лучший кондитер». В нём приняли участие кондитеры предприятий Бурятии.



В течение шести часов 12 участников показывали свое мастерство по изготовлению и оформлению тортов и пирожных. Оценивало продукцию жюри, состоящее из 9 человек. Основными критериями судейства стала чистота и организация работы, соблюдение требований безопасности, использование различных техник, а также раскрытие темы «Современное арт-граффити».



Победителем в конкурсе стал кондитер ресто-клуба Зорикто Доржипаламов. В дальнейшем он примет участие в российском конкурсе профессионального мастерства.



После конкурса более 50 кондитеров от 30 предприятий республики имели возможность посетить мастер-класс призёра международных и российских конкурсов по карамели, шоколаду, десертам Фариды Бабугоевой из «Школы шоколада» (Москва). Специалист показала мастер-класс по работе с карамелью, изготовлению мини-композиций с использованием новых технологий, конфет ручной работы, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии.

