В Бурятии прошли концерты и мастер-классы для детей



Весёлые мероприятия для юных жителей Бурятии и их родителей, посвящённые Дню защиты детей, прошли в разных районах республики. Красочное представление было организовано для детей посёлка Усть-Баргузин Баргузинского района на площади возле культурно-информационного досугового центра «Байкал».



Для ребят была подготовлена большая программа, которая включала в себя театрализованное представление, концерт, шахматный турнир.



Методисты отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Подлеморье» провели на празднике мастер-класс по рисованию на камнях, в котором дети смогли поучаствовать, нарисовав символ Забайкальского национального парка – нерпу.



Свои «произведения» дети унесли с собой вместе с открытками «Заповедного Подлеморья».



Здесь же, на площади, была представлена и специализированная техника для мальчишек, в том числе из «Заповедного Подлеморья».



- Праздник стал не только ярким, но и вкусным. Администрация посёлка подарила детям сладкие подарки, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Праздник для детей состоялся и на территории Забайкальского национального парка в посёлке Курбулик, его провёл ТОС «Заповедный Чивыркуй». «Заповедное Подлеморье» предоставило призы для конкурсов.



В городе Северобайкальске также состоялся большой праздник. В мероприятии приняли участие сотрудники отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Вниманию гостей была представлена выставка-продажа сувенирной продукции и фотовыставка «Жемчужина Северного Байкала» с пейзажами заповедных мест.



Детям предлагалось проверить свои экологические знания об особо охраняемых природных территориях Байкала, растениях и жизни животных. Всем участникам викторины вручили памятные сувениры.

