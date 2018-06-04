В Бурятии напишут Пушкинский диктант



6 июня по традиции в День русского языка и в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина по всей стране проходит акция «Пушкинский диктант». Его проводят общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка» и Московский педагогический государственный университет.



В республике участие в акции примут учителя - члены бурятского регионального отделения «Ассоциации учителей литературы и русского языка», школы Иволгинского, Закаменского, Баунтовского, Тарбагатайского, Кижингинского районов, три школы Заиграевского района, две - Бичурского, 20 школ Улан-Удэ и Бурятский государственный университет.



«Пушкинский диктант» этого года посвящён теме «Пушкин в мире поэзии и поэтов».



Пакет материалов (задания, ключи, формы протоколов проверки и методические рекомендации к проведению акции) будет размещен на сайтах АССУЛ и МПГУ 5 июня в 10.00 по московскому времени. Ключи будут размещены там же 7 июня в 10.00 по московскому времени.



Организаторы предоставят протоколы проверки работ до 17 июня по адресу: ua.rubtcov@mpgu.edu, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Бурятии.

