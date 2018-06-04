Забайкальский театр приедет на гастроли в Иркутск



Гастроли Забайкальского краевого драматического театра состоятся в Иркутске. Спектакли коллектива будут идти с 14 по 22 июня на сцене Иркутского музыкального театра имени Загурского.



Читинцы представят шесть постановок. Это комедии «Авантюристки поневоле» и «Играем в дружную семью» по пьесам российского драматурга Александра Коровкина и французского писателя Марка Камолетти, семейная мелодрама «Бинго», автором которой является российский актер и сценарист Вадим Бочанов.



В репертуаре также классическая постановка «Тартюф» Жана-Батиста Мольера и детская музыкальная сказка «Старик Хоттабыч». Кроме того, в Иркутске состоится премьера спектакля «Цианистый калий…с молоком или без?». В настоящее время в читинском театре завершаются репетиции этой детективной истории, автором которой является испанец Хуан Мильян.



Гастроли являются обменными. В их рамках в Чите уже выступили артисты Иркутского музыкального театра имени Загурского. Там они сыграли свои лучшие спектакли. Это легендарная рок-мистерия «Юнона и Авось», музыкальные комедии «Любовь и голуби», «Труффальдино из Бергамо» и «Проделки Ханумы», музыкальная сказка «Принцесса на горошине», оперетты «Белая акация» и «Веселая вдова». Всего на сцене Забайкальского драматического театра состоялось 13 показов. В заключительный день состоялся гала-концерт «До новых встреч!», сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

