В Улан-Удэ прошёл молебен памяти погибших полицейских



В минувшие выходные личный состав улан-удэнского гарнизона МВД Бурятии принял участие в мероприятии, посвящённом памяти сотрудников, погибших при выполнении служебного долга.



- В рамках 300-летия российской полиции стражи порядка отдали долг памяти коллегам, чьи подвиги стали неотъемлемой частью летописи славы и мужества полиции республики. Их имена, увековеченные в мемориалах в Улан-Удэ и районах республики, носят улицы многих населённых пунктов. Им посвящены экспозиции в музеях истории, торжественные мероприятия в дни больших событий. Их память бережно хранят семьи и коллеги, передавая от поколения к поколению, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В Свято-Одигитриевском соборе столицы Бурятии прошёл молебен в память о воинах правопорядка, отдавших жизнь в борьбе с преступностью. К собравшимся обратился священник Николай Корниенко, который напомнил им о священном христианском долге – ежедневно молиться об ушедших в мир иной близких и дорогих людях, как и о ныне здравствующих. Затем в храме была совершена соборная молитва.

