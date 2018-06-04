В Улан-Удэ прошёл молебен памяти погибших полицейских

Молебен в Свято-Одигитриевском соборе был организован в память о полицейских, погибших при выполнении служебного долга
В минувшие выходные личный состав улан-удэнского гарнизона МВД Бурятии принял участие в мероприятии, посвящённом памяти сотрудников, погибших при выполнении служебного долга.
- В рамках 300-летия российской полиции стражи порядка отдали долг памяти коллегам, чьи подвиги стали неотъемлемой частью летописи славы и мужества полиции республики. Их имена, увековеченные в мемориалах в Улан-Удэ и районах республики, носят улицы многих населённых пунктов. Им посвящены экспозиции в музеях истории, торжественные мероприятия в дни больших событий. Их память бережно хранят семьи и коллеги, передавая от поколения к поколению, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Свято-Одигитриевском соборе столицы Бурятии прошёл молебен в память о воинах правопорядка, отдавших жизнь в борьбе с преступностью. К собравшимся обратился священник Николай Корниенко, который напомнил им о священном христианском долге – ежедневно молиться об ушедших в мир иной близких и дорогих людях, как и о ныне здравствующих. Затем в храме была совершена соборная молитва.
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