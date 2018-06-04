В Улан-Удэ меняли сигареты на конфеты



31 мая, во Всемирный день без табака, профком студентов БГУ в фойе главного корпуса провёл акцию «Скажем табаку «НЕТ» вместе».



Всем желающим студенты предлагали обменять сигареты на сладости, и некоторые участники акции делали это с удовольствием, отмечают организаторы. Полученные в результате обмена сигаретные изделия ломались и выкидывались в урну.



Также здесь была представлена экспозиция картин, посвящённая теме вреда курения, сообщает пресс-служба университета.

