В Росгвардии Бурятии прошёл День здоровья



Пока родители соревновались в футболе, волейболе, национальной борьбе и в перетягивание каната, детей в это время развлекали аниматоры с праздничной программой, в которую вошли: семейная эстафета, конкурс рисунков, викторины и настольные игры.



Все участники и гости праздника отведали солдатскую кашу из полевой кухни, а детям приготовили сладкие десерты, соки и пирожные. В завершении мероприятия отличившихся детей наградили грамотами и призами.



На днях для семей сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по республике провели День здоровья, посвящённый Дню защиты детей. На стадионе Управления собрались десятки человек.Начальник Управления полковник полиции Сергей Гатилов открыл спортивно-развлекательное мероприятие и поприветствовал участников мероприятия.- Детство - это особенное время в жизни каждого человека. В этом возрасте формируется личность, закладываются основы здоровья, поэтому вопросы поддержки семьи и детства стоят во главе угла в Управлении Росгвардии Бурятии. Пусть наши дети радует нас своими талантами, успехами в учёбе, творческими и спортивными достижениями, наполняет нашу жизнь светом и радостью, - отметил полковник полиции Сергей Гатилов.