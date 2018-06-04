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В Иркутской области выбрали самую красивую бурёнку

В Иркутской области выбрали самую красивую бурёнку
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
В регионе прошёл первый фестиваль молока 
 
Первый фестиваль молока прошёл в Иркутской области в селе Большая Елань Усольского района в эти выходные. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню молока, который отмечают 1 июня. Более 500 человек стали участниками этого события.

Гости приезжали в Большую Елань семьями. Территория фестиваля была разделена на площадки для посетителей разных возрастов. Торговые ряды представляли в широком ассортименте молочную продукцию от лучших производителей Усольского района. Была организована дегустация.

– Совсем не случайно, что фестиваль родился в Усольском районе. Наш район сегодня ежедневно дает 74 тонны молока в копилку Иркутской области. Мы проводим первый фестиваль молока на территории Большееланского муниципального образования тоже не случайно. На территории нашего района сконцентрированы лучшие предприятия молочной направленности. Держат высокую планку и крестьянско-фермерские хозяйства, – рассказал мэр Усольского района Виталий Матюха.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Наталья Жилкина, открывая фестиваль, тоже отметила сельхозтоваропроизводителей Усольского района:

– Сегодня лидеры отрасли производства молока в Иркутской области работают в Усольском районе. Два племенных завода из трёх, зарегистрированных в Иркутской области, находятся именно в этом муниципалитете. Здесь успешно развиваются фермерские хозяйства, а по итогам 2017 года самая высокая продуктивность зафиксирована в Усольском районе. Также здесь началось и строительство первой семейной молочной фермы.

Для гостей фестиваля были организованы бесплатный мини-кинотеатр с фильмами о сельском хозяйстве, производстве и переработке молока, яркая концертная программа, детская развлекательная программа, выставка художественных работ, мастер-класс «Рисуем корову». Мастер-класс по определению свежести молока провели ученики Большееланской школы. 

На площадке здоровья каждый мог измерить основные физиологические показатели здоровья и проконсультироваться с диетологом. 

В рамках фестиваля состоялись два конкурса. В первом - на скоростное взбивание масла ручным способом - все участники стали победителями, забрали с собой домой натуральный продукт - масло. 
 
Одним из главных событий праздника стал второй конкурс – среди коров на звание «Самая красивая бурёнка». Победительницу определили зрители. А кульминацией торжественной части стало открытие скульптурной композиции «Коровушка», автор которой - скульптор Иван Зуев. 
 
Закончился фестиваль флешмобом - в небо запустили несколько десятков белых воздушных шаров, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. 
 
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