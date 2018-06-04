В Улан-Удэ откроется выставка «Красота японской туши»



7 июня в 16.00 в рамках Года Японии в России в Художественном музее имени Сампилова открывается персональная выставка Ирины Левашевой под названием «Красота японской туши». На экспозиции будут представлены 32 работы, выполненные в технике суйбокуга.



Японская живопись суйбокуга – это живопись тушью и водой. Суйбокуга, как и каллиграфия — это целое искусство штрихов и линий, передающее характер и эмоциональное состояние художника. Особенность заключается в чарующей красоте чёткого контраста чёрного цвета и белоснежной бумаги.



- Это искусство изображения всего сущего на земле, изображение жизни великой природы. Это не реалистическая живопись, а живопись души, - отмечают организаторы выставки.



На открытии посетители смогут понаблюдать за тем, как художник создаёт работу в технике японской туши, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.



Справка:



Ирина Анатольевна - профессиональный художник-реставратор, работает в отделе научной реставрации в Музее декоративно-прикладного и народного искусства (г. Москва), является мастером японской монохромной живописи. Состоит в Японском союзе художников, где четыре года подряд завоевывала дипломы различных организаций: газеты «Сайтама», издательства Киоваси Исенси, Академии Сюсаку и Всеяпонского общества искусства Суйбокуга.



Ирина Левашева является активным участником многих российских и международных выставочных проектов, её работы хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

