Молодёжь Бурятии приглашают на форум «Будущее за нами»



В Улан-Удэ объявлен старт продаж путёвок на XIII молодёжный форум «Будущее за нами», который пройдёт 19-24 августа в селе Сухая Кабанского района.



Фестиваль будет включать в себя 10 актуальных направлений. В рамках него будут проходить тренинги, флешмобы, также здесь откроются различные площадки.



Всю информацию о мероприятии можно узнать по телефону - 38-00-60, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

