Молодёжь Бурятии приглашают на форум «Будущее за нами»

Форум пройдёт в республике в августе
В Улан-Удэ объявлен старт продаж путёвок на XIII молодёжный форум «Будущее за нами», который пройдёт 19-24 августа в селе Сухая Кабанского района.
Фестиваль будет включать в себя 10 актуальных направлений. В рамках него будут проходить тренинги, флешмобы, также здесь откроются различные площадки.
Всю информацию о мероприятии можно узнать по телефону - 38-00-60, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
На выставке будут представлены 32 работы
Форум пройдёт в республике в августе
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