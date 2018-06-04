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В Улан-Удэ юным велосипедистам напомнили о безопасности

В Улан-Удэ юным велосипедистам напомнили о безопасности
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Также проводили беседы с их родителями

В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции и подразделений по делам несовершеннолетних провели профилактический рейд по предупреждению нарушений правил дорожной безопасности среди юных участников дорожного движения, сообщает УГИБДД по Бурятии.

По словам стражей порядка, местом проведения мероприятия был выбран Октябрьский район города, где по статистике чаще всего происходят ДТП с участием несовершеннолетних.

- В ходе патрулирования улиц полицейские выявляли детей-пешеходов, нарушающих правила дорожного движения, и проводили с ними беседы о соблюдении требований дорожной безопасности. Ребятам показывали, где находится ближайший пешеходный переход и как правильно перейти проезжую часть, чтобы не подвергать себя опасности. Детям также объясняли, чем опасны игры вблизи дороги, и какие последствия могут возникнуть при нарушении ими ПДД, - уточняют автоинспекторы.



Также уделили внимание юным велосипедистам. Детям разъясняли правила их поведения на дороге, а также предупреждали о недопустимости выезда на проезжую часть. Полицейские проверяли техническое состояние велосипедов и наличие на них светоотражателей, а при их отсутствии рекомендовали украсить ими двухколёсные транспортные средства.

- Кроме того, в ходе рейда сотрудники ПДН и ГИБДД проводили беседы с родителями юных участников дорожного движения. Ведь зачастую сами взрослые показывают своему ребёнку негативный пример и переходят дорогу в неустановленных местах. Родителям рекомендовали ежедневно проводить разъяснительную работу с детьми о соблюдении мер безопасности на проезжей части, - заключают в ведомстве.
 
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