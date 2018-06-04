Два бурятских фильма выйдут в прокат этой осенью



Подобный фестиваль прошёл в стране впервые. По словам Бурлова, важность фестиваля была отмечена Союзом кинематографистов России, его председателем - Никитой Михалковым.



Также на международном фестивале в Чебоксарах в конкурсе этнического и регионального кино специальный диплом жюри был присуждён Максиму Мигутскому. Житель Бурятии исполнил роль Саши в фильме «Дом на Луне». В картине рассказывается о детях-сиротах, об их сложной адаптации в обществе.









Кинематографисты отметили, что всё лето проведут в разъездах - будут участвовать в фестивалях. А осенью 2 фильма – «Дом на Луне», «По совести» - выйдут в прокат. С точными датами создатели ещё не определились.

Как

Как сообщал «Байкал-Daily» , лента «По совести» повествует о движении подростковых банд АУЕ - «Арестантский уклад един». Картина носит воспитательный характер – здесь показывается, что ничего романтичного в жизни «по понятиям» нет. Фильм снимался в ангарской колонии.

- Сейчас мы все понимаем прекрасно, что поколение, которое подрастает – это поколение Z, оно воспринимает информацию аудиовизуально: у нас дети мало читают, смотрят всё в основном в Интернете, по телевидению. Поэтому тот контент, который создавался для детей в нашей стране, к сожалению, был потерян, и сейчас это возрождается. Мы активно вливаемся в это движение, создаём картины именно детские, - продолжил он.