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Два бурятских фильма выйдут в прокат этой осенью

Два бурятских фильма выйдут в прокат этой осенью
Общество, 
Зрителям покажут картины про детей и подростков - «По совести» и «Дом на Луне» 

Сегодня в правительстве Бурятии кинематографисты региона рассказали о двух кинофестивалях, с которого они привезли награды. На первом всероссийском фестивале фильмов для детей и юношества «Герой», проходившем в Красноярске, они взяли 6 номинаций из 18. 

- Фильм «Дом на Луне» одержал победу в номинации «Лучший фильм», режиссёром является Батор Цыбиков. Также драматург Галсан Нанзатов был признан лучшим сценаристом. Затем лучшим композитором назвали Олега Марченко (фильм «По совести»), номинации - лучшая мужская и женская роли – достались актёрам ленты «Дом на Луне». Лучшим режиссёром стал Евгений Сергеев (фильм «По совести»). Он не является жителем республики, был привлечён нами в качестве режиссёра картины, - сообщил Артём Бурлов, председатель Союза кинематографистов республики. 

Подобный фестиваль прошёл в стране впервые. По словам Бурлова, важность фестиваля была отмечена Союзом кинематографистов России, его председателем - Никитой Михалковым. 
 
- Сейчас мы все понимаем прекрасно, что поколение, которое подрастает – это поколение Z, оно воспринимает информацию аудиовизуально: у нас дети мало читают, смотрят всё в основном в Интернете, по телевидению. Поэтому тот контент, который создавался для детей в нашей стране, к сожалению, был потерян, и сейчас это возрождается. Мы активно вливаемся в это движение, создаём картины именно детские, - продолжил он. 

Также на международном фестивале в Чебоксарах в конкурсе этнического и регионального кино специальный диплом жюри был присуждён Максиму Мигутскому. Житель Бурятии исполнил роль Саши в фильме «Дом на Луне». В картине рассказывается о детях-сиротах, об их сложной адаптации в обществе. 



Кинематографисты отметили, что всё лето проведут в разъездах - будут участвовать в фестивалях. А осенью 2 фильма – «Дом на Луне», «По совести» - выйдут в прокат. С точными датами создатели ещё не определились. 
 
Как сообщал «Байкал-Daily», лента «По совести» повествует о движении подростковых банд АУЕ - «Арестантский уклад един». Картина носит воспитательный характер – здесь показывается, что ничего романтичного в жизни «по понятиям» нет. Фильм снимался в ангарской колонии. 
кинематограф
 
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