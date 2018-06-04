В Иркутской области провели велоэстафету



В парке культуры и отдыха города Черемхово сотрудники ГИБДД провели велоэстафету «Велосипед – надёжный друг!»



Все дети, желающие испытать себя в фигурном вождении велосипеда, могли принять участие в ставшей уже традиционной акции, сообщает ГУ МВД Иркутской области.



Более 20 мальчишек и девчонок приняли участие в празднике. Победителей и проигравших не было – все участники стали обладателями светоотражающих ярких наклеек на велосипед и сладких подарков.



Работники Госавтоинспекции уверены, что подобные мероприятия помогут повысить у ребятишек уровень культуры поведения на дороге, закрепить навыки вождения и строгого соблюдения правил дорожного движения.



