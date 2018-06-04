12 июня в Улан-Удэ пройдут два больших концерта



В День России – 12 июня в Улан-Удэ запланированы два концерта. Одно из крупных мероприятий должно было состояться 1 июня, но было перенесено на День России.



Как Как сообщал «Байкал-Daily» , в День защиты детей в связи с ухудшением погоды концерт-караоке «Поёт республика», посвящённый 95-летию образования Бурятии, был отменён.



Во время шоу жители и гости региона смогут исполнить любимые песни вместе с популярными артистами, а инсталляции «оживят» на сцене страницы истории и погрузят каждого в атмосферу важных событий в жизни республики.



Грандиозный концерт стартует на площади Советов в 19:00. Однако до него пройдёт еще один концерт в 17:00.



- С 16 часов будет играть муниципальный концертный духовой оркестр, затем в 17.00 пройдёт праздничный концерт, на котором выступят участники конкурса - Республиканской хоровой ассамблеи. Это более 600 человек – певцы вокально-хоровых коллективов Бурятии. Именно в этот день у нас прозвучат песни в исполнении сводных хоров – детского, взрослого, - пояснила Соёлма Дагаева, министр культуры Бурятии.



Отборочные туры конкурса хоров состоятся 11 и 12 июня в Бурятской филармонии. В них будут состязаться артисты из 11 районов Бурятии, Улан-Удэ и Забайкальского края.



- Принимают участие 32 коллектива. Конкурс у нас проходит в два этапа: сначала у нас были проведены конкурсы в районах республики, потом самые лучшие хоры примут участие во втором туре, - рассказала Валентина Богданова, специалист Республиканского центра народного творчества.



В итоге все участники ассамблеи споют на площади Советов популярные народные композиции.

