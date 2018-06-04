Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Июня

03 Июня

Популярное

Ветераны Бурятской таможни заложили яблоневую аллею

Ветераны Бурятской таможни заложили яблоневую аллею
Общество,  Фото:Таможня
Также они побывали на экскурсии в новом здании таможни

29 мая – День ветеранов таможенной службы России. Ветеранскому движению таможенных органов уже более 20 лет. Сегодня ветеранская организация Бурятской таможни насчитывает более 100 человек. В Бурятской таможне, также как и во всех таможенных органах Российской Федерации, сложились и остаются неизменными традиции и преемственность поколений.

Стало уже традицией приурочивать к этому дню смотр самодеятельного художественного творчества должностных лиц таможни и членов их семей. Собравшихся порадовали своими номерами не только уже именитые творческие коллективы таможни «Казачья воля» и «Байкальские самоцветы», но и были открыты новые имена исполнителей.



Обращаясь в праздничный день к ветеранам, начальник Бурятской таможни Андрей Полетаев отметил, что необходимо использовать опыт ветеранов, особенно в борьбе с коррупцией и укреплении имиджа таможенной службы и воспитательного воздействия ветеранской организации на должностных лиц таможни, формируя у них ответственное отношение к выполнению служебных обязанностей.

В ходе праздничных мероприятий ветераны Бурятской таможни заложили яблоневую аллею на прилегающей территории нового административного здания таможни. Многие из приглашённых ветеранов впервые посетили таможню по новому адресу. Для них была организована экскурсия по зданию и в музей истории таможни, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

12 июня в Улан-Удэ пройдут два больших концерта
12 июня в Улан-Удэ пройдут два больших концерта
Общество, 04.06.2018
Один из концертов – «народное караоке», перенесённое с 1 июня
Ветераны Бурятской таможни заложили яблоневую аллею
Ветераны Бурятской таможни заложили яблоневую аллею
Общество, 04.06.2018
Также они побывали на экскурсии в новом здании таможни
Ставшую хитом песню «Улан-Удэ» предлагают сделать гимном города
Ставшую хитом песню «Улан-Удэ» предлагают сделать гимном города
Общество, 04.06.2018
На написание песни музыканта и композитора из Санкт-Петербурга Михаила Яцевича вдохновила бурятская певица Ольга Жигмитова
В Улан-Удэ прошла благотворительная акция для детей
В Улан-Удэ прошла благотворительная акция для детей
Общество, 04.06.2018
Детский фонд в Бурятии поздравил детей с Днём защиты
В Иркутской области трое детей сутки плутали в лесу
Общество, 04.06.2018
В результате принятых мер полицейские обнаружили живыми и невредимыми троих заблудившихся несовершеннолетних, которые почти сутки провели в лесном массиве
Владимир Гранат вошёл в сборную России на чемпионат мира по футболу
Владимир Гранат вошёл в сборную России на чемпионат мира по футболу
Общество, 04.06.2018
Уроженец Улан-Удэ попал в окончательный состав сборной
Пенсионеры Бурятии поедут на чемпионат по компьютерному многоборью
Общество, 04.06.2018
Соревнования среди людей старшего возраста пройдут в городе Пятигорск Ставропольского края
Основной этап ЕГЭ в Бурятии пройдёт до 2 июля
Общество, 04.06.2018
26 июня будет организована церемония вручения медалей «За особые успехи в учении»
В Улан-Удэ наградили юных художников
В Улан-Удэ наградили юных художников
Общество, 04.06.2018
В этом году на конкурс было представлено 178 работ
В Еравнинском районе пара сыграла свадьбу 1 июня
В Еравнинском районе пара сыграла свадьбу 1 июня
Общество, 04.06.2018
Пара узаконила отношения в первый летний день
В Улан-Удэ прошла игра «С папой в армию»
В Улан-Удэ прошла игра «С папой в армию»
Общество, 04.06.2018
В игре приняли участие 10 команд детских садов
Воздух в Бурятии днём максимально прогреется до +27
Воздух в Бурятии днём максимально прогреется до +27
Общество, 04.06.2018
По данным Бурятского Гидрометцентра, 4 июня в республике местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы, утром местами туман
В Улан-Удэ укомплектовали детские сады
В Улан-Удэ укомплектовали детские сады
Общество, 03.06.2018
С 1 по 31 мая в Улан-Удэ прошло плановое комплектование муниципальных дошкольных учреждений
«Звезду» Иосифа Кобзона открыли на Багуловой аллее в Чите
Общество, 03.06.2018
1 июня на Багуловой аллее звезд на площади Декабристов состоялось открытие новой «звезды» с именем российского и советского эстрадного певца, депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^