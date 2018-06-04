

Стало уже традицией приурочивать к этому дню смотр самодеятельного художественного творчества должностных лиц таможни и членов их семей. Собравшихся порадовали своими номерами не только уже именитые творческие коллективы таможни «Казачья воля» и «Байкальские самоцветы», но и были открыты новые имена исполнителей.









Обращаясь в праздничный день к ветеранам, начальник Бурятской таможни Андрей Полетаев отметил, что необходимо использовать опыт ветеранов, особенно в борьбе с коррупцией и укреплении имиджа таможенной службы и воспитательного воздействия ветеранской организации на должностных лиц таможни, формируя у них ответственное отношение к выполнению служебных обязанностей.



В ходе праздничных мероприятий ветераны Бурятской таможни заложили яблоневую аллею на прилегающей территории нового административного здания таможни. Многие из приглашённых ветеранов впервые посетили таможню по новому адресу. Для них была организована экскурсия по зданию и в музей истории таможни, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.

Обращаясь в праздничный день к ветеранам, начальник Бурятской таможни Андрей Полетаев отметил, что необходимо использовать опыт ветеранов, особенно в борьбе с коррупцией и укреплении имиджа таможенной службы и воспитательного воздействия ветеранской организации на должностных лиц таможни, формируя у них ответственное отношение к выполнению служебных обязанностей.В ходе праздничных мероприятий ветераны Бурятской таможни заложили яблоневую аллею на прилегающей территории нового административного здания таможни. Многие из приглашённых ветеранов впервые посетили таможню по новому адресу. Для них была организована экскурсия по зданию и в музей истории таможни, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.

29 мая – День ветеранов таможенной службы России. Ветеранскому движению таможенных органов уже более 20 лет. Сегодня ветеранская организация Бурятской таможни насчитывает более 100 человек. В Бурятской таможне, также как и во всех таможенных органах Российской Федерации, сложились и остаются неизменными традиции и преемственность поколений.