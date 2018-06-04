Основной этап ЕГЭ в Бурятии пройдёт до 2 июля

26 июня будет организована церемония вручения медалей «За особые успехи в учении»
Согласно федеральному расписанию, основной этап единого государственного экзамена (ЕГЭ) проходит с 28 мая по 2 июля. Для проведения экзаменов задействованы 15 пунктов, где присутствуют школьные и федеральные общественные наблюдатели. Всего ЕГЭ в Улан-Удэ сдают 3032 человека. 28 мая прошли экзамены по географии и информатике, 30 мая – по математике (базовый уровень), 1 июня - профильный уровень.
Выпускники 9 классов сдают государственную итоговую аттестацию (ГИА-9). Всего ГИА-9 сдают 4983 человека. 25 мая школьники сдали экзамен по английскому языку, 26 мая – по немецкому, 29 мая - по русскому языку. 31 мая прошли экзамены по биологии, информатике, обществознанию и литературе. После объявления результатов ЕГЭ 26 июня состоится церемония вручения медалей «За особые успехи в учении».
Торжественные церемонии вручения аттестатов пройдут в последнюю неделю июня, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
26 июня будет организована церемония вручения медалей «За особые успехи в учении»
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