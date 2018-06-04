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В Улан-Удэ наградили юных художников

В Улан-Удэ наградили юных художников
Общество,  Фото:Управление по информационной политике
В этом году на конкурс было представлено 178 работ 

1 июня в музее истории города Улан-Удэ состоялась церемония награждения лауреатов конкурса юных художников на премию имени Мэрдыгеева, основоположника бурятского изобразительного искусства, народного художника Бурятской АССР, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта». 
 
Юных художников поздравил мэр Улан-Удэ Александр Голков. 
 
- Ребята, я от всего сердца поздравляю вас с победой, желаю вдохновения, успехов в различных художественных конкурсах, упорства в достижении целей. Отдельные слова благодарности хочется адресовать наставникам наших юных художников – за преданность своему делу и за любовь к детям, – сказал он.

В этом году на конкурс было представлено 178 работ. Лучшие из них были удостоены звания лауреатов, это: 

1. Сарюна Будаева – учащаяся детской школы искусств № 11;
2. Айдар Цыденов – учащийся детской школы искусств № 4;
3. Арина Дашиева – учащаяся детской художественной школы им. Р. С. Мэрдыгеева;

4. Арюна Муруева – учащаяся детской художественной школы им. Р. Мэрдыгеева;
5. Татьяна Сажинова – учащаяся детской художественной школы им. Р. С. Мэрдыгеева;
6. Валентина Мартынова – учащаяся детской художественной школы им. Р. С. Мэрдыгеева;
7. Арюна Жамсоева – учащаяся детской художественной школы им. Р. С. Мэрдыгеева;

8. Данара Матханова – учащаяся детской художественной школы им. Р. С. Мэрдыгеева;
9. Анастасия Плеханова - учащаяся детской художественной школы им. Р. С. Мэрдыгеева;
10. Елизавета Гомбоева - учащаяся детской школы искусств № 11.

Адиса Зориктуева, учащаяся детской художественной школы, удостоена специальной премии семьи Мэрдыгеевых, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.  
искусство
 
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