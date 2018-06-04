В Улан-Удэ наградили юных художников



1 июня в музее истории города Улан-Удэ состоялась церемония награждения лауреатов конкурса юных художников на премию имени Мэрдыгеева, основоположника бурятского изобразительного искусства, народного художника Бурятской АССР, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта».



Юных художников поздравил мэр Улан-Удэ Александр Голков.



- Ребята, я от всего сердца поздравляю вас с победой, желаю вдохновения, успехов в различных художественных конкурсах, упорства в достижении целей. Отдельные слова благодарности хочется адресовать наставникам наших юных художников – за преданность своему делу и за любовь к детям, – сказал он.



В этом году на конкурс было представлено 178 работ. Лучшие из них были удостоены звания лауреатов, это:



1. Сарюна Будаева – учащаяся детской школы искусств № 11;

2. Айдар Цыденов – учащийся детской школы искусств № 4;

3. Арина Дашиева – учащаяся детской художественной школы им. Р. С. Мэрдыгеева;



4. Арюна Муруева – учащаяся детской художественной школы им. Р. Мэрдыгеева;

5. Татьяна Сажинова – учащаяся детской художественной школы им. Р. С. Мэрдыгеева;

6. Валентина Мартынова – учащаяся детской художественной школы им. Р. С. Мэрдыгеева;

7. Арюна Жамсоева – учащаяся детской художественной школы им. Р. С. Мэрдыгеева;



8. Данара Матханова – учащаяся детской художественной школы им. Р. С. Мэрдыгеева;

9. Анастасия Плеханова - учащаяся детской художественной школы им. Р. С. Мэрдыгеева;

10. Елизавета Гомбоева - учащаяся детской школы искусств № 11.



Адиса Зориктуева, учащаяся детской художественной школы, удостоена специальной премии семьи Мэрдыгеевых, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

