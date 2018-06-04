В Улан-Удэ прошла игра «С папой в армию»

В игре приняли участие 10 команд детских садов
1 июня в парке имени Орешкова состоялась военно-спортивная игра «С папой в армию» среди дошкольных учреждений Железнодорожного района Улан-Удэ. В игре приняли участие 10 команд детских садов.
Юнармейцы соревновались в таких этапах, как строевая подготовка, пехота, разведчики, полоса препятствий, минутка вопросов, упражнения на выносливость, стрельба из пневматического оружия, марш бросок на 200 м., суперпрыжок, санчасть, связисты, переправа по параллельным перилам, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, надевание ОЗК.
По итогам турнира места распределились следующим образом:
- 1 место – детский сад № 173 « Росинка»;
- 2 место - детский сад № 89 «Журавлёнок»;
- 3 место – детский сад № 95 «Рябинушка».
Победители и участники были награждены благодарственными письмами и призами, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
В игре приняли участие 10 команд детских садов
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