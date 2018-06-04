По данным Бурятского Гидрометцентра, 4 июня в республике местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы, утром местами туман
Ветер северо-западный 3-8, местами порывы до 14-19 м/с.
Температура днём +22, +27, по Прибайкалью и местами северным районам +12, +17.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14 м/с. Температура +23, +25.
Воздух в Бурятии днём максимально прогреется до +27
Общество, Фото:
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