03 Июня

02 Июня

01 Июня

Популярное

Миниатюрные фигурки из Японии привезут в Улан-Удэ

Общество, 
Передвижная международная выставка «Современные нэцкэ. Японская миниатюра из дерева» начала путешествие по России, сообщает DEITA.RU

До встречи с жителями Владивостока миниатюрные фигурки гостили в столице Вьетнама, а следующий город по пути следования Улан-Удэ.

В формировании коллекции принимали участие сорок шесть японских авторов, работающих в области как традиционного, так и современного искусства. Куратор выставки — директор музея «Эйсэй Бунко» Тайсю Комацу. Для изготовления нэцкэ художники и резчики использовали древесину самшита, хурмы, сандалового и черного дерева, сливы и вишни. Организаторы выставки надеются, что экспозиция способна символически соединить Японию и посетителей по всему миру.

В японской культуре нэцкэ существуют уже более 300 лет. Изначально эти миниатюрные фигурки использовали как противовес для деталей мужского традиционного японского костюма. Спустя время, эти простые и доступные предметы достигли уровня подлинного мастерства и превратились в самостоятельные объекты искусства. Сегодня классические нэцкэ получили международное признание, как детализированные резные фигурки. Теперь они могут представлять очень большую ценность для любого коллекционера. По словам организаторов, страховая стоимость фигурок от 150 до 800 тысяч йен за штуку. Курс йены к рублю 1,73 к одному.

Преимуществом этой выставки является возможность не просто полюбоваться резными работами, а прикоснуться к ним. Рядом с каждым выставочным стеллажом находится увеличительное стекло, которое помогает разглядеть особенности и детали изделий. Современные авторы не перестают удивлять мир искусства, используя новые и необычные дизайнерские решения. Особую выразительность предметам добавляют декоративные детали из янтаря, малахита, золота, серебра, меди и рога оленя. Благодаря этой выставке посетители могут оценить мастерские навыки и остроумные решения японских авторов. Организаторы считают, что выставка спроектирована так, что люди, независимо от времени или места, могут почувствовать связь с художниками через эти работы.
выставка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Власти Улан-Удэ озвучили расписание ЕГЭ и выпускных
Общество, 03.06.2018
Согласно федеральному расписанию основной этап единого государственного экзамена (ЕГЭ) проходит с 28 мая по 2 июля. Для проведения экзаменов задействованы 15 пунктов, где присутствуют школьные и федеральные общественные наблюдатели
Миниатюрные фигурки из Японии привезут в Улан-Удэ
Общество, 03.06.2018
Передвижная международная выставка «Современные нэцкэ. Японская миниатюра из дерева» начала путешествие по России, сообщает DEITA.RU
Лучшие военные «Предсказатели стихии» обнаружились в Забайкалье
Общество, 03.06.2018
Представители метеослужбы истребительной авиачасти ВВО, дислоцированной в Забайкальском крае, одержали победу в окружном этапе конкурса «Предсказатель стихии»
И.о. командующего войсками ВВО проинспектировал танковые стрельбы в Бурятии
И.о. командующего войсками ВВО проинспектировал танковые стрельбы в Бурятии
Общество, 03.06.2018
Временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа Александр Чайко, выступая на митинге в гвардейском мотострелковом, дислоцированном в городе Кяхта, дал старт новому периоду обучения в войсках округа
В Бурятии выбрали председателя Совета студенческих самоуправлений
Общество, 03.06.2018
29 мая в большом зале Народного Хурала состоялось учредительное собрание общественной организации «Совет студенческих самоуправлений». На нем собрались почти 120 студентов высших и средних учебных заведений республики
Елена Ваенга назвала исполнительницу песни «Улан-Удэ» своей невесткой
Елена Ваенга назвала исполнительницу песни «Улан-Удэ» своей невесткой
Общество, 03.06.2018
Российская певица Елена Ваенга в прямом эфире рассказала о личном знакомстве с прославившейся песней «Улан-Удэ» Варей: «практически жена» моего сына
Бурятские ламы рассказали о своих буднях: «Ловим шпионов — с топором»
Общество, 03.06.2018
Корреспондент РИА Новости провёл один день в удаленном от больших городов Мурочинском дацане и узнал, как монахи достигают нирваны с топором в руках
В Бурятии прогнозируют местами кратковременный дождь
Общество, 03.06.2018
По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 3 июня в республике местами ожидается кратковременный дождь
У Национальной библиотеки Бурятии появилась «Аллея ветеранов»
У Национальной библиотеки Бурятии появилась «Аллея ветеранов»
Общество, 02.06.2018
«Старожилы» библиотеки высадили саженцы в честь дня библиотек
Прославившуюся песней «Улан-Удэ» девочку пригласили на канал «Россия 1»
Прославившуюся песней «Улан-Удэ» девочку пригласили на канал «Россия 1»
Общество, 02.06.2018
Она споёт свою песню про столицу Бурятии на программе Андрея Малахова
В Шелехове 10-классники учили детсадовцев ПДД
В Шелехове 10-классники учили детсадовцев ПДД
Общество, 02.06.2018
Ребята разработали квест-игру для воспитанников детских садов
Улан-удэнка стала лицом летней коллекции La Redoute
Улан-удэнка стала лицом летней коллекции La Redoute
Общество, 02.06.2018
Французский бренд провёл фотосессию на Байкале и в аутентичных местах Бурятии
В Бурятии завершён конкурс «Мы, молодежь, выбираем ЗОЖ!»
В Бурятии завершён конкурс «Мы, молодежь, выбираем ЗОЖ!»
Общество, 02.06.2018
Участники конкурса социальной рекламы пропагандировали здоровый образ жизни
В Бурятии завершился цикл весенних экологических занятий
В Бурятии завершился цикл весенних экологических занятий
Общество, 02.06.2018
Уроки проходили в школах Баргузинского района
В Улан-Удэ стартовал конкурс детских рисунков
Общество, 02.06.2018
Он посвящён 60-летию городского трамвая

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^