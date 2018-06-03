Представители метеослужбы истребительной авиачасти ВВО, дислоцированной в Забайкальском крае, одержали победу в окружном этапе конкурса «Предсказатель стихии»
Военные метеорологи уже приступили к подготовке к участию во всеармейском этапе конкурса, который состоится на базе Главного гидрометеорологического центра Министерства обороны.
В ходе проведения конкурса специалисты метеослужбы проявили свое профессиональное мастерство и навыки работы на современном оборудовании, составив наиболее точный прогноз погоды для заданного района с использованием предоставленных аэросиноптических данных.
Напомним, в прошлом году представитель Восточного военного округа старший лейтенант Олег Отрещенко стал победителем всеармейского этапа конкурса, сообщает пресс-служба ВВО.
Лучшие военные «Предсказатели стихии» обнаружились в Забайкалье
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