Лучшие военные «Предсказатели стихии» обнаружились в Забайкалье

Представители метеослужбы истребительной авиачасти ВВО, дислоцированной в Забайкальском крае, одержали победу в окружном этапе конкурса «Предсказатель стихии»



Военные метеорологи уже приступили к подготовке к участию во всеармейском этапе конкурса, который состоится на базе Главного гидрометеорологического центра Министерства обороны.



В ходе проведения конкурса специалисты метеослужбы проявили свое профессиональное мастерство и навыки работы на современном оборудовании, составив наиболее точный прогноз погоды для заданного района с использованием предоставленных аэросиноптических данных.



Напомним, в прошлом году представитель Восточного военного округа старший лейтенант Олег Отрещенко стал победителем всеармейского этапа конкурса, сообщает пресс-служба ВВО.

