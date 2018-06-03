Группа Shono из Бурятии уже выступала на The Spirit of Tengri в мае 2017 года и очень полюбилась зрителям. Вот и сейчас зрители не хотели их отпускать
В композициях Shono сливаются дух древних кочевых народов и «тяжелое» рок-звучание, группа стоит в одном ряду с лучшими современными группами сибирского и монгольского этно-рока, сообщает Tengrinews.kz.
- Абсолютно все понравилось, особенно организация, гостеприимство, кормят вкусно. Звук сегодня просто отличный. Это большая редкость. Завтра поедем в горы. Нам очень нравится в Казахстане, планируем в июне быть в Астане. Сегодня здесь очень веселая и «живая» публика. Мы заряжаемся энергией от них, отдаем свою энергию. Очень понравилось. Сегодня были новые песни. Они будут записываться в конце 2018 года в нашем новом альбоме. Аранжировки наши, песни народные, - поделились музыканты.
Бурятская группа Shono покорила The Spirit of Tengri
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