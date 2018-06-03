В МГИМО открылась выставка фотографий из Бурятии

Поездки студентов МГИМО на озеро Байкал с гуманитарной миссией в Посольский Спасо-Преображенский мужской монастырь стали доброй традицией института



Уже 15 лет каждый год ребята проделывают длинный путь из Москвы до Улан-Удэ, преодолевая 5500 км, чтобы помочь в восстановлении единственной в России обители, возведенной в память о дипломатических сотрудниках.



На выставке представлены фотографии быта студентов: как ребята знакомятся с внутренним устройством монастыря, его историей и жизнью священнослужителей духовной обители, помогают в бытовых вопросах, ухаживают за садом и огородом, участвуют в строительных работах. Кроме того, нельзя не запечатлеть красоты природы: Теплые озера, хребет Восточных Саян, Иволгинский дацан, Аршан и многие другие.



Выставка продлится до 8 июня, сообщает издание Западного административного округа.

