Согласно федеральному расписанию основной этап единого государственного экзамена (ЕГЭ) проходит с 28 мая по 2 июля. Для проведения экзаменов задействованы 15 пунктов, где присутствуют школьные и федеральные общественные наблюдатели
Всего ЕГЭ в Улан-Удэ сдают 3032 человека. 28 мая прошли экзамены по географии и информатике, 30 мая – по математике (базовый уровень), 1 июня - профильный уровень.
Выпускники 9 классов сдают государственную итоговую аттестацию (ГИА-9). Всего ГИА-9 сдают 4983 человека. 25 мая школьники сдали экзамен по английскому языку, 26 мая –по немецкому, 29 мая - по русскому языку. 31 мая – экзамены по биологии, информатике, обществознанию и литературе.
После объявления результатов ЕГЭ 26 июня состоится церемония вручения медалей «За особые успехи в учении». Торжественные церемонии вручения аттестатов пройдут в последнюю неделю июня, сообщает управление по информационной политике.
Власти Улан-Удэ озвучили расписание ЕГЭ и выпускных
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