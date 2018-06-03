Временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа Александр Чайко, выступая на митинге в гвардейском мотострелковом, дислоцированном в городе Кяхта, дал старт новому периоду обучения в войсках округа
Александр Чайко отметил, что экипаж от соединения показал великолепные результаты на Всеармейском этапе конкурса «Танковый биатлон», кроме того, команды округа заняли лидирующие позиции на всеармейских этапах конкурсов «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж».
Он также подчеркнул, что главным экзаменом года для всех военнослужащих станут крупномасштабные манёвры «Восток-2018». В ходе подготовки и проведения этого учения от всего личного состава войск ВВО потребуется проявить максимальную собранность, профессионализм и творческий подход к выполнению поставленных задач.
Александр Чайко проинспектировал занятия по общественно-государственной подготовке в гвардейском мотострелковом соединении и первые танковые стрельбы в новом периоде обучения на полигоне Восточного военного округа Бурдуны в Бурятии, сообщает пресс-служба ВВО.
И.о. командующего войсками ВВО проинспектировал танковые стрельбы в Бурятии
Общество, Фото:
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