В Бурятии выбрали председателя Совета студенческих самоуправлений

29 мая в большом зале Народного Хурала состоялось учредительное собрание общественной организации «Совет студенческих самоуправлений». На нем собрались почти 120 студентов высших и средних учебных заведений республики



Свою программу на должность председателя СССРБ представили 3 кандидата: Валерия Манюк – студентка 3 курса Восточно-сибирского государственного института культуры, Виктор Бадеев – студент 2 курса Восточно-сибирского государственного университета технологий и управления и Олег Пальшин – студент 4 курса Бурятской государственной сельхозакадемии.



В результате голосования с большим отрывом, с результатом в 68 голосов, одержала победу Валерия Манюк:



- Мне небезразлична судьба студентов нашей республики. Студенческая жизнь должна быть запоминающейся, яркой порой. Поэтому основной целью моей программы является создание наиболее благоприятных условий для реализации образовательной, социально-культурной, творческой, спортивной и общественной деятельности студентов. В настоящее время в учебных заведениях формально существуют органы студенческого самоуправления. В большинстве случаев результаты их деятельности не достигают нужной степени эффективности. На мой взгляд, это происходит либо по причине того, что они создаются только для отчетности, либо потому, что отсутствует ясное понимание их места в структуре ВУЗа, ССУЗа, их функционального предназначения.



На учредительном собрании также был принят устав и состав Контрольно-ревизионной комиссии, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики РБ.

