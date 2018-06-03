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Синоптики: Май в Бурятии выдался теплее обычного

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Большую часть месяца погода на юге Восточной Сибири была неустойчивой, ветреной и прохладной

Складывалось впечатление, что по значениям он будет ниже средних многолетних значений. Вспоминался более теплый по летнему май прошлого года. Однако в конце месяца погода наверстала упущенное и весна решила на прощанье порадовать солнечной и даже жаркой погодой. В итоге май оказался теплым и среднемесячная температура воздуха оказалась выше средних многолетних значений.

Отклонение от нормы составило от +0,5 градуса в Иркутской области до +3,6 градусов в Забайкалье, где температура воздуха 31 мая «перешагнула» отметку 37 градусов.

Самые высокие значения максимальной температуры воздуха наблюдалась в Иркутской области 28–29 мая в Нижнеудинске и Жигалово — 34,2 °С, в Качуге — 33,7 °С, в Бурятии 31 мая в Улан-Удэ отмечено 33,1 °С. В Забайкальском крае температура воздуха 31 мая достигала значения 37,8 °С в Нижнем Часучее, 36,9 °С в Соловьевске и Забайкальске 36,4 °С.

Самые низкие значения ночной температуры воздуха в Иркутской области отмечены в Токме -10,1 °С 5 мая, в Нерое −9,5 °С 12 мая. В Бурятии, в Усть-Джалинде температура воздуха опускалась до −12 °С, в Багдарине до -10,9 °С 1 мая, в Забайкальском крае в Могзоне до −11,5 °С 12 мая, в Александровском Заводе до -10,6 °С 1 мая.

Из неблагоприятных и опасных явлений в регионе наблюдались различные погодные явления. Это и сильный ветер, гроза, град, низкая облачность в горных районах, сильный дождь, ухудшение видимости в осадках, пыльные (песчаные) бури, а также туманы. Критерия опасного явления (ОЯ) — очень сильный ветер, ветер достиг в Сарме на озере Байкал 30 м/с, в Борзе и Дарасуне −25 м/с, в Каластуе — 26 м/с Забайкальского края и в Петропавловке Республики Бурятия 26 м/с 10 мая. Сильная пыльная (песчаная) буря с ухудшением видимости 0,5 км зафиксирована в Забайкальске. В отдельных районах наблюдалось временное установление снежного покрова. В регионе весь месяц наблюдалась пожароопасность 4-5 класса.

В Улан-Удэ норма температуры воздуха — 9,7 °С, среднемесячное значение составило 12,0 °С, сообщает «Гисметео».

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