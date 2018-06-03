В Бурятии прогнозируют местами кратковременный дождь

По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 3 июня в республике местами ожидается кратковременный дождь



Ветер северо-западный 5-10, местами до 13-18 м/с.



Температура днём +19, +24, по югу до +29, по Прибайкалью и крайнему северу +11, +16.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура +22, +24.



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