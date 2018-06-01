Театр «Байкал» закроет 76-ой сезон

В Улан-Удэ пройдут гала-концерты театра
В столице Бурятии на протяжении 3 дней – 26, 27 и 28 июня - пройдут гала-концерты театра «Байкал». Они являются финальными мероприятиями 76-го театрального сезона учреждения культуры. Организаторы уверяют, что зрителей ждут лучшие номера.
Выступления артистов пройдут на сцене театра оперы и балета. Начало представлений в 18:30.
В Улан-Удэ пройдут гала-концерты театра
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