Школьники Бурятии побывали на выставке значков

Детям рассказали об истории республики



Вчера в Улан-Удэ в библиотеке - филиале №18 прошёл познавательный час «День моей республики», посвящённый Дню Бурятии. На него были приглашены учащиеся СОШ № 48 с летней площадки.



Кроме традиционного рассказа об истории республики, ребята также познакомились с передвижной выставкой коллекционера Сергея Бердюгина. На экспозиции были представлены значки и открытки, посвящённые Бурятии и Бурятской АССР, сообщает пресс-служба Централизованной библиотечной системы Улан-Удэ.

