Детям рассказали об истории республики
Вчера в Улан-Удэ в библиотеке - филиале №18 прошёл познавательный час «День моей республики», посвящённый Дню Бурятии. На него были приглашены учащиеся СОШ № 48 с летней площадки.
Кроме традиционного рассказа об истории республики, ребята также познакомились с передвижной выставкой коллекционера Сергея Бердюгина. На экспозиции были представлены значки и открытки, посвящённые Бурятии и Бурятской АССР, сообщает пресс-служба Централизованной библиотечной системы Улан-Удэ.
Школьники Бурятии побывали на выставке значков
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