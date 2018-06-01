В музее истории Улан-Удэ реализуют творческие проекты



В феврале музей истории Улан-Удэ стал обладателем гранта правительства Бурятии за творческий проект «Территория СЭМа». Цель проекта заключается в облагораживании внутреннего двора учреждения, что позволит создать зону отдыха для горожан и туристов, а также предоставить им площадку для самовыражения в различных тематических мероприятиях (буккроссинге, стрит-арте и др.).



- Это действительно социально значимый проект, благодаря которому состоится диалог на разные темы средствами культуры, - отметили в музее.



Для реализации проекта сотрудниками разрабатываются новые интерактивные программы, приобретаются необходимые ресурсы, создаются креативные зоны для детей и взрослых, осваивается грантовая поддержка.



- «Территория СЭМа» - это территория, на которой проживает красивый и умный кот Сэм, символ гармонии, уюта и положительной энергетики. Поэтому СЭМ – это Символ Энергии Музея, поскольку любое живое существо обладает своей невидимой силой, и она вступает во взаимодействие со всеми остальными потоками энергии, - продолжили в учреждении.



В июле коллектив планирует начать творческую деятельность по реализации проекта, в результате которой музей станет не только учреждением, хранящим и экспонирующим артефакты прошлого, но и местом, где реализуются инициативы современников, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

