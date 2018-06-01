Беспилотники промониторили 90 городков ВВО

В мероприятиях были задействованы комплексы Тахион, Элерон-3 и Орлан-10
С начала мая в общевойсковых объединениях Восточного военного округа расчёты беспилотных летательных аппаратов выполнили облёт более 90 военных городков и полигонов. Проводилась такая работа с целью проведения мониторинга обстановки.
В мероприятиях по организации контроля за территорией военных городков были задействованы современные комплексы Тахион, Элерон-3 и Орлан-10.
В ходе выполнения полётов аппараты провели мониторинг состояния объектов инфраструктуры, парковых зон, передвижения военной техники, пожароопасной обстановки.
Летом комплексы беспилотной авиации округа продолжат выполнение задач по мониторингу за ходом боевой подготовки войск на полигонах, сообщает пресс-служба ВВО.
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