В Улан-Удэ прошёл студенческий кубок КВН

В игре приняли участие 4 команды студентов
25 мая в Бурятском государственном университете прошёл финал открытого Кубка КВН. В мероприятии приняли участие 4 команды. Это«ССУЗане», «Им. «Доржи Банзарова», «Дуэт «Вдвоём» и «Команда Восточного института БГУ».
Поборолись за кубок не только команды БГУ, но и сборные ВСГУТУ, ссузов. Первое место и кубок победителей получила команда «Восточного института БГУ», второе место заняла команда «Дуэт «Вдвоём», третье место - команда «Им. «Доржи Банзарова», и четвёртое - команда «ССУЗане», сообщает пресс-служба университета.
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