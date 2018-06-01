В Улан-Удэ прошёл студенческий кубок КВН



25 мая в Бурятском государственном университете прошёл финал открытого Кубка КВН. В мероприятии приняли участие 4 команды. Это«ССУЗане», «Им. «Доржи Банзарова», «Дуэт «Вдвоём» и «Команда Восточного института БГУ».



Поборолись за кубок не только команды БГУ, но и сборные ВСГУТУ, ссузов. Первое место и кубок победителей получила команда «Восточного института БГУ», второе место заняла команда «Дуэт «Вдвоём», третье место - команда «Им. «Доржи Банзарова», и четвёртое - команда «ССУЗане», сообщает пресс-служба университета.

