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В Улан-Удэ отремонтируют 45 дворов за 70 млн

В Улан-Удэ отремонтируют 45 дворов за 70 млн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А работы по благоустройству общественных территорий обойдутся в 42 миллиона рублей 

В 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 гг.» запланировано проведение работ по благоустройству 45 дворовых территорий на сумму более 70 миллионов рублей. На заседании общественной комиссии были утверждены дизайн-проекты и сметные расчёты по дворовым и общественным территориям. 
 
Сейчас подрядной организацией ООО «Доринвест» проводятся работы по разборке и установке бордюрного камня, планировке площадей, устройству бетонной подготовки, устройству щебёночного основания по адресам: 

- в Октябрьском районе в 10 дворах по пр. Строителей, 58 А, ул. Приречная, 8, 8а, 8б, пр. Строителей, 62, 62А, ул. Трубачеева, 69, ул. Ключевская, 76, 78, 80, ул. Ключевская, 98, 104, 106, ул. Солнечная, 35, ул. Терешковой, 30А, 32, БКМ 4, БКМ, 6;

- в Советском районе по улице Воронежской, 6. 

Также в этом году запланировано проведение работ по благоустройству трёх общественных территорий на сумму более 42 миллионов рублей, в том числе:

- благоустройство бульвара Карла Маркса на общую сумму более 31 миллиона рублей; 

- благоустройство сквера по улице Кабанской, 49 (за зданием МАУ КДЦ «Заречный») на сумму более 6 миллионов рублей; 

- благоустройство сквера «Молодёжный» в микрорайоне Загорск на сумму более 4 миллионов рублей. 

В настоящее время проводится процедура торгов по выбору подрядной организации по благоустройству сквера по улице Кабанской, 49 и сквера «Молодёжный» в Загорске. Процедура торгов по выбору подрядной организации по благоустройству бульвара Карла Маркса запланирована с 4 июня, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.  
 
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