На медицинский форум Бурятии приедут 500 гостей



В республике пройдёт Байкальский медицинский молодёжный форум. Он будет проходить три дня – с 16 по 18 августа, в течение которых будут организованы 6 мастер-классов, 3 круглых стола, школа открытого диалога на озере Байкал. Здесь также будут работать 5 секций научно-практической конференции. На форум приедут 500 гостей из 12 регионов России.



Цели форума следующие - обмен мнениями, знаниями и опытом между поколениями и регионами в вопросах оказания медицинской помощи населению, достижений медицинской науки, становления молодёжных медицинских организаций и другие.



Организаторы сообщают, материалы конференции будут изданы в вестнике Бурятского государственного университета.



Для участия в самом форуме необходимо заполнить регистрационную форму, размещённую на сайте http://vk.com/baikalmedforum, и направить по электронному адресу: baikalmedforum@mail.ru - до 15 июня, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии.



С подробной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке: http://www.minzdravrb.ru/press/news/22688.php

