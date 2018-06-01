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Конкурс «Сбережём лес от пожара» прошёл в Бурятии

Общество, 
У школьников воспитывали чувство бережного отношения к лесу

Прокуратура Муйского района организовала для школьников конкурс творческих работ «Сбережём лес от пожара». У детей воспитывали чувство бережного отношения к лесу, личной ответственности за судьбу и его сохранность у подрастающего поколения.

Сочинения, стихи, видеоролики представили 40 учащихся 5-11 классов из четырёх школ района. В состав жюри вошли учителя русского языка и литературы, работники прокуратуры района, ветераны труда.

- В целом творческие работы школьников продемонстрировали любовь к Родине, отразившую их активную гражданскую позицию. В них звучит призыв к бережному отношению к лесным богатствам родного края, к защите лесов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Победителями конкурса стали Грудинин Антон, Бребан Ольга, Альмухаметова Екатерина, Белых Софья, Колодина Елена, Грекова Мария, Юрова Полина, Горбачева Анастасия, Шайхиева Анастасия, Евдокимова Анастасия, Соловьёв Дмитрий, Суханова Лилия, Теплова Александра, Аюшеева Марина.

Прокурор района провёл награждение победителей и призёров конкурса дипломами и ценными подарками.
 
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