В Бурятии прошли медитативные молебны



28-30 мая в святой местности близ дацана «Балдан Брэйбун» в Кяхтинском районе Бурятии прошел ретрит Авалокитешвары. Ламы Буддийской традиционной Сангхи России провели Нюней хурал.



Нюней хурал является одной из древнейших буддийских традиций, распространённых среди верующих буддистов России. Это практика проведения трёхдневных медитативных молебнов для мирян под руководством лам.



Основная цель обрядов во время молебнов – созерцание и поклонение бодхисаттве Арья Баала - Авалокитешваре, давшему обет уйти в нирвану только после того, как последнее живое существо выйдет из круговорота Сансары. Во второй день ретрита произносятся молитвенные просьбы, призывающие бодхисатву помочь людям обрести буддийское спасение средствами нравственного усовершенствования. И если им не удастся освободиться от оков Сансары в этой жизни, то содействовать перерождению в раю - Деважин - или достижению лучшей доли в мире людей, чтобы продолжить продвижение по пути спасения, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

