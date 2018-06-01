Открылась выставка «Родная Бурятия»

На ней представлено более 100 экспонатов



Накануне в национальном музее открылась выставка «Родная Бурятия», посвящённая 95-летию республики. Посетителей встречали танцоры из ансамбля «Лотос».



На выставке представлено более 100 экспонатов. По словам присутствующих, здесь представлено множество интересных экспонатов, связанных с теми людьми, которые определяли развитие не только республики, но и соседней Монголии.



Также в фойе музея развернута выставка Государственного архива Бурятии, которая знакомит с интересными фактами, документами республики.

