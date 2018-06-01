Два родителя привлечены к административной ответственности
Инспекторами по делам несовершеннолетних ОМВД России по Заиграевскому району совместно с главой посёлка Онохой и представителями комиссии по делам несовершеннолетних в преддверии Дня защиты детей проведён профилактический рейд по семьям, состоящим на учёте в ПДН.
Кроме того, инспекторы побывали в семьях, находящихся в социально-опасном положении. В ходе рейда проверены жилищно-бытовые условия. Полицейские и представители администрации побеседовали с родителями о соблюдении трезвого образа жизни, о необходимости постоянного контроля за детьми, особенно, в летний период.
С детьми полицейские в преддверии летних каникул поговорили о правилах безопасности на улице и в быту, о недопустимости совершения правонарушений и о здоровом образе жизни, вреде табака и алкоголя на организм.
По результатам рейда к административной ответственности по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечены два законных представителя. Данные семьи будут рассмотрены на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Заиграевского района, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии проверили неблагополучные семьи
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