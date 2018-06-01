В Бурятии отремонтировали районный отдел ЗАГС

Косметический ремонт проходил в течение двух дней
В конце мае работники Мухоршибирского районного отдела ЗАГС в течение двух дней с привлечением необходимых специалистов провели косметический ремонт в помещениях.
- В кабинете и зале торжественной регистрации брака чисто, свежо, комфортно и уютно. Граждане тоже заметили обновление, они желают специалистам успехов в работе, - сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Бурятии.
Проверили свои знания 5029 учеников
Событие посвятят Дню защиты детей
Они ознакомили будущих юристов с вакансиями
Водолазы сдали квалификационные спуски и прошли семинары. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Самой юной претендентке на корону Красы республики 14 лет (Фото участниц)
58-летняя Анна Лючия колесит по миру на автомобиле Mercedes Benz 1961 года выпуска (Фото)
Во время экскурсии они узнали об истории создания алфавита и появлении славянской письменности
В столице Бурятии откроется 41 площадка
Чтобы узнать, имеет ли силу документ, нужно свериться с открытой базой МВД
Электричество появилось через 1,5 часа
Республиканские ветеринары объяснили, для чего нужна идентификация
Эксперт-аналитик по спортивной медицине Пётр Лидов: Можно сказать это реформа в системе спортивной подготовки
По данным Бурятского Гидрометцентра, 1 июня в республике днём местами пройдут дожди, грозы, ливни, возможен град
Детство лидера группы Дмитрия Ревякина прошло в поселке Первомайский Читинской области
Лучшие подводные специалисты страны собрались на базе спасателей в Николе. Впервые на Байкале проходит ежегодный тренировочный сбор водолазов и водолазов-врачей