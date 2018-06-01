В Бурятии отремонтировали районный отдел ЗАГС



В конце мае работники Мухоршибирского районного отдела ЗАГС в течение двух дней с привлечением необходимых специалистов провели косметический ремонт в помещениях.



- В кабинете и зале торжественной регистрации брака чисто, свежо, комфортно и уютно. Граждане тоже заметили обновление, они желают специалистам успехов в работе, - сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Бурятии.

