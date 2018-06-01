В четырёх сёлах на Байкале нет воды



Жить без воды на побережье Байкала. Звучит нереально, но это факт. В четырёх сёлах Кабанского района нет центрального водоснабжения. Хуже всего приходится селу Закалтус, где нет ни одной реки. Порой местным жителям нечем напоить даже скот, сообщает АТВ.





200 литров привозной воды на неделю. Затем нужно решить бытовую задачку – рассчитать, что из этого потратить на питьё и душ, а что - на готовку и стирку. К таким нецивилизованным условиям жители села Закалтус уже привыкли. Пятый год они живут без своей воды.



- Мы раньше брали воду вот с канавы с этой. Потому что выхода-то нет. Мы её пили. Потому что деваться некуда, а пить хочется. А сейчас вот нынче её открыли, она почему-то грязная. Её ни в баню, не постирать. Вот нам воду возят. И мы, вот, каждую пятницу как привязанные сидим. Ждёшь вот эти 200 литров. А что на них сделаешь? – говорит Людмила Петухова, жительница села Закалтус.



Бурить скважину в этих местах дорого. Тех же, кто не поскупился – поджидал сюрприз. Вода, которая сначала кажется кристально чистой, через полчаса превращается в жидкую ржавчину. Да и то - если повезёт.



- В том колодце была вода, тоже вода ушла. На новой улице, вот, у многих из скважин просто ушла вода. Они закачивают, но там накачивается, ну, ведро-два и всё. Больше нету. И ждут пока она накопится, - продолжает Людмила Петухова.









Получается, что воды не хватает даже для технических нужд. Это притом, что в посёлке периодически горят торфяники и накаляют проблему до предела. И это уже не говоря о том, чем поить скот.



- В этом году принято решение реставрировать водозаборные станции. И наполнить канаву, которая есть в этом Закалтусе, хотя бы для того, чтобы нужды животноводства удовлетворить. Но насколько это будет эффективно, покажет время, - отмечает Любовь Арсеньева, депутат райсовета Кабанского района.



В этом году в посёлке «Закалтус» будут бурить и новые скважины. В администрации района заверили, что на это уже выделены необходимые средства, сообщает АТВ.

