Улан-Удэ празднует День защиты детей



Сегодня в центре Улан-Удэ проходит масштабное празднование Дня защиты детей. Здесь собрались сотни детей и их родители.



С 10 часов на площади Советов расположилось несколько действующих площадок, где желающие могут поучаствовать в мастер-классе по рисованию.



Также дополнительно размещены секции технического творчества, площадка детского центра «безопасное детство» и станция юных техников. Кроме того, здесь расположились национально-культурные площадки.



Поздравить детей собрались глава республики Алексей Цыденов, мэр города Александр Голков, главный Федеральный инспектор по Бурятии Сергей Ромахин, уполномоченный по правам ребёнка Татьяна Вежевич.



– Поздравляю с окончанием учёбы, с началом летних каникул. Хочу пожелать хорошего отдыха, набраться сил и найти новых друзей! – обратился к детям Алексей Цыденов.



В ходе концерта выступили детские коллективы танца и песни. Завершится всё организованным флешмобом «Ёхор» от школы танцев «Акварель», к ним присоединятся участники праздника и зрители.

