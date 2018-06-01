Улан-Удэ празднует День защиты детей

Юные горожане принимают участие в красочном празднике. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
Сегодня в центре Улан-Удэ проходит масштабное празднование Дня защиты детей. Здесь собрались сотни детей и их родители.
С 10 часов на площади Советов расположилось несколько действующих площадок, где желающие могут поучаствовать в мастер-классе по рисованию.
Также дополнительно размещены секции технического творчества, площадка детского центра «безопасное детство» и станция юных техников. Кроме того, здесь расположились национально-культурные площадки.
Поздравить детей собрались глава республики Алексей Цыденов, мэр города Александр Голков, главный Федеральный инспектор по Бурятии Сергей Ромахин, уполномоченный по правам ребёнка Татьяна Вежевич.
– Поздравляю с окончанием учёбы, с началом летних каникул. Хочу пожелать хорошего отдыха, набраться сил и найти новых друзей! – обратился к детям Алексей Цыденов.
В ходе концерта выступили детские коллективы танца и песни. Завершится всё организованным флешмобом «Ёхор» от школы танцев «Акварель», к ним присоединятся участники праздника и зрители.
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