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Улан-Удэ празднует День защиты детей

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Юные горожане принимают участие в красочном празднике. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж

Сегодня в центре Улан-Удэ проходит масштабное празднование Дня защиты детей. Здесь собрались сотни детей и их родители.

С 10 часов на площади Советов расположилось несколько действующих площадок, где желающие могут поучаствовать в мастер-классе по рисованию. 

Также дополнительно размещены секции технического творчества, площадка детского центра «безопасное детство» и станция юных техников. Кроме того, здесь расположились национально-культурные площадки.

Поздравить детей собрались глава республики Алексей Цыденов, мэр города Александр Голков, главный Федеральный инспектор по Бурятии Сергей Ромахин, уполномоченный по правам ребёнка Татьяна Вежевич.

– Поздравляю с окончанием учёбы, с началом летних каникул. Хочу пожелать хорошего отдыха, набраться сил и найти новых друзей! – обратился к детям Алексей Цыденов.

В ходе концерта выступили детские коллективы танца и песни. Завершится всё организованным флешмобом «Ёхор» от школы танцев «Акварель», к ним присоединятся участники праздника и зрители.
День защиты детей правительство РБ правительство Бурятии
 
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