В Бурятии выпускники написали ЕГЭ по математике

Проверили свои знания 5029 учеников



Единый государственный экзамен по математике базового уровня прошёл 30 мая без нарушений. Экзамен сдавали 5029 учеников. Для его проведения было организовано 75 пунктов проведения экзаменов (ППЭ).



- Экзамен по математике прошёл в штатном режиме. Контроль за ходом всех экзаменов осуществляет комитет по надзору и контролю в сфере образования министерства образования и науки Бурятии. Активное участие в наблюдении принимают представители корпуса региональных общественных наблюдателей Российского союза молодёжи, - отметил министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов.



Экзаменационная работа по базовой математике оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла. Свои результаты участники ЕГЭ по математике базового уровня узнают не позднее 15 июня. Выпускники, не набравшие на экзамене минимальный балл и не имеющие положительный результат на экзамене профильного уровня, могут пересдать базовую математику в резервный срок.



С 2015 года ЕГЭ по математике был разделён на базовый и профильный уровни. Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний.



Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов. Экзамен профильного уровня участники ЕГЭ-2018 напишут сегодня, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Бурятии.

