Событие посвятят Дню защиты детей
Для участия во всероссийской акции «Добровольцы - детям» в оргкомитет фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подали заявку от Бурятии в лице министерства социальной защиты населения республики.
В рамках этой акции в республике пройдут масштабные мероприятия: Республиканский праздник «День семьи любви и верности», республиканский фестиваль русской культуры «Байкальский хоровод», межрегиональный детский фестиваль «Должны смеяться дети!», встреча с ветеранами «История войны», выезд учащихся образовательных учреждений на посадку леса, дни открытых дверей в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Так, республиканский фестиваль «Должны смеяться дети» пройдёт 1 июня на базе реабилитационного центра «Светлый», участие в котором примут команды детских подведомственных учреждений министерства социальной защиты населения. Для участников проведут мастер-классы, конкурсы, праздничный концерт и флеш-моб, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
Для сирот Бурятии проведут фестиваль «Должны смеяться дети»
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