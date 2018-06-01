Следователи рассказали о работе выпускникам Бурятии

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Они ознакомили будущих юристов с вакансиями



Сотрудники следственного управления МВД по Бурятии в преддверии выпускных аттестационных экзаменов проводят встречи с выпускниками юридических факультетов. В рамках профориентационных бесед будущих юристов знакомят с вакансиями, имеющимися в следственных органах МВД Бурятии, и требованиями, предъявляемым к кандидатам на службу.



- Наличие юридического образования – ведущее квалификационное требование, предъявляемое к кандидатам на службу в следственные подразделения, - отметила представитель кадрового подразделения следственного управления МВД по Бурятии Светлана Филиппова.



Сотрудники ответили на вопросы студентов о специфике работы следователей и об условиях трудоустройства.



Одно из требований к кандидатам мужского пола – служба в армии, а предельный возраст поступления на службу – 35 лет. Общая информация о вакантных должностях в МВД Бурятии размещена в разделе «Вакансии» официального сайта ведомства, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.

